Fritzbox keine Wlan Verbindung

Hallo,

wollte mal meine FB 7520 gegen eine 7590 ersetzen ! ,,,,,,habe eine von meinem Kumpel bekommen ( 7590 1&1 ) , er wußte abe nicht genau ob sie noch funzt !

auf jeden Fall komme ich nicht in die Benutzeroberfläche und in den vorhandenen Netzwerken wird sie auch nicht angezeigt ! ....... obwohl die Power und die Wlan Lampe leuchtet !

wenn ich die 7590 per LAN Kabel gleich mit meinen Lap verbinde , hab ich Zufriff auf die Benutzerfläche !

leider kann ich die Box per Kabel nicht betreiben, bin auf das Wlan angewiesen !

woran könnte es liegen, das die Box in den vorhandenen Netzwerken nicht angezeigt wird , obwohl die Power-Lampe und die Wlan-Lampe leuchtet ?!

MfG