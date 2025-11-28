Fritzbox keine Wlan Verbindung

Hallo,
wollte mal meine FB 7520 gegen eine 7590 ersetzen ! ,,,,,,habe eine von meinem Kumpel bekommen ( 7590 1&1 ) , er wußte abe nicht genau ob sie noch funzt !
auf jeden Fall komme ich nicht in die Benutzeroberfläche und in den vorhandenen Netzwerken wird sie auch nicht angezeigt ! ....... obwohl die Power und die Wlan Lampe leuchtet !
wenn ich die 7590 per LAN Kabel gleich mit meinen Lap verbinde , hab ich Zufriff auf die Benutzerfläche !
leider kann ich die Box per Kabel nicht betreiben, bin auf das Wlan angewiesen !
woran könnte es liegen, das die Box in den vorhandenen Netzwerken nicht angezeigt wird , obwohl die Power-Lampe und die Wlan-Lampe leuchtet ?!
MfG