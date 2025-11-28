Heimnetzwerke - WIFI, LAN, Router und Co 16.553 Themen, 81.623 Beiträge

Verfolgung starten

Fritzbox keine Wlan Verbindung

Caro2000 / 2 Antworten

Hallo,

wollte mal meine FB 7520 gegen eine 7590 ersetzen ! ,,,,,,habe eine von meinem Kumpel bekommen ( 7590 1&1 ) , er wußte abe nicht genau ob sie noch funzt !

auf jeden Fall komme ich nicht in die Benutzeroberfläche und in den vorhandenen Netzwerken wird sie auch nicht angezeigt ! ....... obwohl die Power und die Wlan Lampe leuchtet !

wenn ich die 7590 per LAN Kabel gleich mit meinen Lap verbinde , hab ich Zufriff auf die Benutzerfläche !

leider kann ich die Box per Kabel nicht betreiben, bin auf das Wlan angewiesen !

woran könnte es liegen, das die Box in den vorhandenen Netzwerken nicht angezeigt wird , obwohl die Power-Lampe und die Wlan-Lampe leuchtet ?!

MfG

hjb Caro2000
.....er wußte abe nicht genau ob sie noch funzt !

Na, anscheinend "funzt" die nicht zu 100%......

mawe2 Caro2000
wenn ich die 7590 per LAN Kabel gleich mit meinen Lap verbinde , hab ich Zufriff auf die Benutzerfläche !

Wenn Du per LAN die Fritz!Box erreichst, kannst Du ja mal die Diagnose (Diagnose > Funktion) laufen lassen. Vielleicht gibt's da schon Hinweise, wo das Problem liegt?

Außerdem kannst Du über "System" mal die "Ereignisse" (hier speziell die WLAN-Ereignisse) kontrollieren. Auch daraus lässt sich einiges ableiten.

Auf den Auslieferungszustand wurde die Box sicherlich zurückgesetzt, als Du sie übernommen hast?

