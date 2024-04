WLAN an Router Vodafone EasyBox 804 ist ausgefallen

Hallo,

ich habe seit 15 Jahren einen Vodafone-Anschluss, aber immer mit meinen eigenen Routern. Ende 2022 erhielt ich unaufgefordert von Vodafone einen neuen Router EasyBox 804 (Mietgerät) zugeschickt. Der von mir vor 3 Jahren privat angeschaffte Router wurde damit überflüssig.

Das WLAN-Netz des neuen Routers ist plötzlich ausgefallen Ich hätte jetzt gerne einen Hinweis darauf, wie ich mich gegenüber Vodafone verhalten sollte. Der Router ist ein Mietgerät im Garantiebereich, für das Vodafone in jedem Fall die Reparatur bzw. den Austausch übrnehmen muss. Die Reparatur bzw. der Austausch sollte deshalb vor Ort, also in meiner Wohnung,vorgenommen werden. An diese Box ist auch die häusliche Telefonanlage angeschlossen.

Könnte ich von euch Hinweise bekommen, wie sich Vodafone in solchen Fällen verhält, und an welche Stelle ich mich wenden muss. Vielen Dank.

Danke Ebo1