Hallo

Ich habe eine Frage. also meinen Repeater von CLS habe ich über LAN Kabel angeschlossen und in Betrieb das geht. Leider ist der aber ohne Passwort. Jeder kann ihn also nutzen? Wie kann ich nun wo ein Passwort einrichten für den Repeater. Nutze eine Fritzbox und AVM kann mir da auch nicht helfen? Ist ja kein AVM Repeater.