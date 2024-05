Hallo, ich wollte eine identische 7360 genau nach dieser Anleitung einrichten. Alles hat soweit funktioniert, dann kommt der Schritt wo man die zweite 7360 in der ersten Fritzbox Netzwerkübersicht einrichten so. Aber in dieser Liste kann ich die zweite 7360 nicht sehen, nur bei Übersicht wird angezeigt das die zweite am LAN 4 der ersten angeschossen ist. Was mache ich falsch?

https://www.giga.de/hardware/avm-fritz-box-fon-wlan-7390/tipps/fritzbox-als-access-point-einrichten-so-geht-s/