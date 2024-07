AVM steht vor Übernahme

Beim Lesen anderer Newsletter darüber gestolpert:

AVM wird nach den vorliegenden Meldungen von Imker Capital Partners übernommen:

https://www.heise.de/news/Einer-der-weltweit-groessten-Investoren-uebernimmt-AVM-9796123.html

und auch:

https://administrator.de/knowledge/avm-fritz-von-investmentfirma-gekauft-32275300430.html?mtm_kwd=content

Wie aus der Heise Meldung hervorgeht, hat AVM schon länger nach einem Partner gesucht.

Na denn, schauen wir mal wie es weitergeht, Aber bitte nicht am Ende so was:

"

Kopiert von reddit, eine Prognose:



Schritt 1: Aussage des Investors der Sorte „es wird sich durch die Übernahme nichts verändern“

Schritt 2: Der Service wird nach und nach abgebaut / verlagert

Schritt 3: eine Restrukturierung zur Hebung von Synergieffekten oder so ein Quark wird angestoßen.

Schritt 4 (darf auch parallel laufen): Preise werden um 20% angezogen

Schritt 5: Um neue Märkte zu erobern werden irgendwelche halbgaren „Enterprise“ Produkte eingeführt

Schritt 6: nicht profitable produktreihen werden eingestampft

Schritt 7: irgendwas mit „Service Abo“

Schritt 8: die Verkäufe gehen runter, sicherheitshalber werden die Preise nochmal erhöht

Schritt 9: AVM, ein Schatten seiner selbst, wird weiterverkauft

Ab zu schritt 1.

"

Nicht schon wieder.