WLAN-Stick Fritz 860 AC: kein Internet

Mein Internet kommt über eine FritzBox 7490 als Basis im Keller, der Win-11-PC im Arbeitszimmer hängt per LAN-Kabel an einer zweiten Fritzbox 7490, die ihn als Mesh-Repeater mit WLAN versorgt = alles ist gut.

Weil die Repeater-Box ja ständig am Strom hängt, wollte ich sie durch einen Fritz!WLAN USB-Stick AC 860 ersetzen. Also habe ich den Stick wie von AVM vorgeschrieben über den USB-Anschluss der Basis-Fritzbox erfolgreich in deren WLAN eingebunden, am PC alles genau so eingerichtet, wie es das Handbuch vorschreibt, und jetzt passiert folgendes:

a) Ich lasse sowohl die als Repeater bzw. Router dienende Box eingeschaltet und stöpsele zusätzlich den Stick ein: laut Windows habe ich sowohl über LAN als auch über WLAN volles Signal, alles ist gut.

b) Starte ich den PC nur mit Stick und ohne Router neu, wird die WLAN-Verbindung zur Basis über den Stick zwar automatisch hergestellt, zeigt aber an: "verbunden mit Basis, kein Internet".

Im Menue der Basis-Box werden alle im WLAN befindlichen Geräte angezeigt, der WLAN-Stick aber seltsamerweise nicht, obwohl er doch im gleichen Netz hängt - auch dann nicht, wenn der Router zugeschaltet ist, alles auf "grün" steht und Windows den Stick als verbunden anzeigt.

Was mache ich falsch, hat wer 'ne Idee? Wie gesagt, ich habe sowohl an der Box als auch am PC alles genau so eingestellt, wie es AVM vorschreibt (DHCP, IPv usw.) und das mehrfach überprüft, aber irgendwas klemmt da trotzdem...