Normaler Repeater schneller als Mesh?

Mein DSL 100 kommt aus einer Fritzbox 7490 im Keller. Im Erdgeschoss hängt eine zweite Fritzbox 7490 als Repeater. Bis jetzt hing der Repeater "normal" im WLAN des Routers. Die Downloadgeschwindigkeit am Router lag laut Breitbandmessung bei etwas über 100 Mbit/s und am Repeater bei immerhin noch ca. 90 Mbit/s, also alles gut. Weil ja seit einiger Zeit Mesh in aller Munde ist, habe ich das System jetzt mal auf Mesh umgestellt und: oh Wunder, seitdem der Repeater im Mesh des Routers ist (erkennbar an dem Dreisternesymbol, also alles richtig verbunden), liegt dessen Downloadgeschwindigkeit gerade mal bei ca. 55 Mbit/s. Der Upload ist in beiden Fällen gleich (gut).

Kann es sein, dass Mesh langsamer ist als eine konventionelle Repeater-WLAN-Anbindung? Kann es sein, dass sich die zwei baugleichen Boxen gegenseitig ausbremsen, oder mache ich da was falsch?

Wie gesagt, alles kein Problem. Nachdem ich Mesh abgeschaltet und den Repeater wieder "normal" in das WLAN des Routers eingebunden habe, ist ja alles wieder gut. Aber wenn Mesh angeblich so toll ist und man zwei Geräte hat, die das auch können, dann möchte man's ja auch haben....