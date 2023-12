Neue Fritzbox gesucht

Meine FRitzbox 7590 TI kann mein Netzwerk Volume nicht mehr lesen.

Die TB Netzwerkplatte ist am seitlichen USB Anschluß der FB angeschlossen. Wenn ich die im NAS aufrufe kommt die Meldung: Dieses Verzeichnis ist leer. Schliesse ich die Platte an den USB Anschluß meines Laptops an werden alle Dateien der Platte angezeigt und können aufgerufen werden. Meine Verbindung zu meinem TV funktioniert auch nicht mehr

Die FB ist seit ca. 4 Jahren im Einsatz seit etwa 6Monaten tritt das Problem auf.

Ich habe einem DSL Anschluß, Internet funktioniert aber mein NAS nicht mehr. Auch die Verbindung zum TV funktioniert nicht mehr.

Der seitliche USB Anschluß der FB scheint hinüber zu sei :-(

Ich werde eine neue FB brauchen. Bei Amazon gibt es die 7590 ax ich hoffe dass die passt.