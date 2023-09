myStrom Wifi Switch

Hallo, heute habe ich ein sehr kompliziertes Problem.

Ich besitze diese Steckdose und möchte mit dieser meine Leistung vom BKW messen.

Das wäre auch kein Problem jedoch muss die Steckdose immer mit Wlan verbunden sein um die Daten an die Cloud zu übertragen. (wlan ist da nicht verfügbar)

Also hab ich eine Datenkarte in mein altes Handy wollte das sich die Steckdose per Hotspot

mit dem Handy verbindet, bekomme es einfach nicht hin.

Hotspot plus mobile Daten sind doch am ende auch nichts anderes als ein Router.

Gibt es da irgendeine Lösung ?