Inernet Radiosender ist weg beim streamen

Hallo

Ich habe wieder mal eine Frage. Also ich höre über den Medion Streaming Adapter MD86672 im Keller Musik. Nun ist nach dem Urlaub der Sender weg den ich eigentlich immer höre? Der Sender ist in den USA. Jetzt nach dem Urlaub verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Sender. Es wurde nix verändert nur WLAN ausgeschalten wegen Urlaub. Wo kann sich wie was verändern so das es nicht mehr geht? Der Adapter kann ja nicht defekt sein alle anderen Sender aus D gehen ja, oder? Wenn ich das Handy oder das WLAN Radio nutze geht der Sender.

mfg

Planitzer