Access Point - Funktionsweise

Wollte gerade jemandem den Unterschied zwischen Switch und Router erklären, da kam ich nach meiner Erklärung zum Access Point und beschrieb, dass für einen Switch der AP einfach wie ein Computer sei, also einfach eine IP, an die er die angeforderten Daten schickt und jeder mit dem AP verbundene Benutzer würde hinter dem Access Point dem Switch gegenüber mit derselben IP, nämlich jener des APs, fungieren, der AP müsste dann schauen, an welches Endgerät die Daten müssen. Aber irgendwie ist das wohl falsch, oder? Kann jemand Licht in die Sache bringen? Bei einem reinen AP bekommt wohl das Endgerät eine IP vom Router direkt zugewiesen und über diese IP läuft der ganze Datenverkehr. Aber wie findet nun der Übergang vom AP (dessen IP) zur Endgeräte-IP statt? Ist da die MAC-Adresse abgelegt und mit der IP verknüpft, welche das Endgerät vom Router bekommen hat und im Prinzip findet das Erkennen an allen Übergangspunkten über die MAC-Adresse statt?

