Um ein Netzwerkkabel auf mehrere Geräte "aufzuteilen" wird ein Hub oder Switch benötigt.

Dann würde ein Kabel vom Router zum Hub laufen und von dort eines zum PC und eines zum TV.

Wenn der Router bereits mehrere Netzwerkanschlüsse hat, kann man einfach an einer freien Buchse ein weiteres Kabel anschließen (dann hat der Router einen eigebauten Hub)

Wenn der "LAN Verteiler" mehrere Netzwerkdosen in der Wand neben dem Router bedeutet (also ein "Patchfeld"), dann würde das bedeuten, dass im Haus/Wohnung Netzwerkkabel verlegt sind. Wenn in der Nähe eine des TVs eine dieser Leitungen endet (dort eine LAN-Dose in der Wand sitzt), dann kann man das vermutlich(*) nutzen.

Diese Situation habe ich bei mir und habe so den Router im Erdgeschoss mit einem Switch im 2. OG verbunden.

Wenn der Router nicht genügend Netzwerkanschlüsse für alle Kabeldosen ind er Wand hat, wird dann hier auch ein zusätzlicher Hub/Switch benötig.

(*)Man wird das ausprobieren müssen. Nicht, dass das Kabel irgendwo beschädigt ist oder bereits zu alt (=nicht mehr gut genug geschirmt).