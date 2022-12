Kommunikation mit Wechselrichter

Hallo,

ich habe mir mein DAch neu gedeckt und gleich eine PV-Anlage mit raufgebaut. Ein Freund hat mir das elektische gemacht. Es funktioniert alles. Man kann am Wechselrichter alles ablesen und alles wurde richtig eingestellt , Batterieansteuerung usw. Es ist eine Insellösung.

Ich möchte die Werte per App auslesen können:

https://www.effekta.com/produkt/multifunktions-wechselrichter-ax-m2/

Multifunktions-Wechselrichter AX M2 | EFFEKTA Regeltechnik GmbHDie Geräte der AX M2-Serie mit eingebautem MPPT Solarladeregler sind 3000W / 5000 Watt Multifunktionswechselrichter / PV Ladegeräte mit den kombinierten Funktionen eines Wechselrichters sowie Solar- und Batterieladegerätes.www.effekta.com



9.8.2 Wi-Fi Verbindung Der Solarwechselrichter ist mit einem Wi-Fi-Sender ausgestattet. WLAN-Sender ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen dem Solarwechselrichter und einer Überwachungs-App. Sie finden Sie die App „WatchPower“ im Apple® Store oder „WatchPower Wi-Fi“ im Google® Play Store.



Für diese WatchPower App muss man sich erstmal registrieren, allerdings geht das nicht weil man die PN Nummer WI-FI Moduls eingeben muss. Diese Nummer kann man mit einem StrichcodeScanner vom Wechselrichter abscannen. Oder manuell eingeben. Es ist eine 14-stellige Nummer dieneben am WR dransteht. Wenn man sie einscannt, dann schreibt sich die Nummer selber in denRegistrationsdialog. Folgende Fehlermeldung "The number PN of the Wi-FI Module is incorrect"

Vielleicht ist die Nummer gar nicht richtig, sondern man braucht eher einen zusätzlichen Sender:https://www.solarfy.de/mediafiles/Sonstiges/WR/Masterpower/WiFi-Module-User-Manual_DE.pdf

Wi-Fi-Modul und WatchPower-App HandbuchSchritt 2: Konfiguration des lokalen Wi-Fi-Moduls Kehren Sie dann zur WatchPower APP zurück und tippen Sie auf die Schaltfläche , wenn das Wi-Fi-Modul erfolgreich verbunden ist.www.solarfy.de

Davon steht aber nix im Handbuch, das man das Teil noch braucht ?Ich kann also die App nicht mal regestieren und komme so nicht weiter.



Es war noch eine Software CD mit dabei. Ich habe die Software auf dem PC installiert. Dort schreibt er wasvon COM 1 oder 4, also existiert eine serielle Anschlussmöglichkeit. Man könnte einen alten Laptop dafürhernehmen. Im Handbuch steht folgendes:

9.8.1 Serielle Verbindung Ein serielle Kommunikationskabel kann zum Anschluss eines PCs an den Solarwechselrichter verwendet werden. Hierzu benötigen Sie eine Überwachungssoftware. Diese finden Sie auf beiliegender CD. Um die Überwachungssoftware zu installieren, müssen sie die mitgelieferte CD in einen Computer einlegen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Einzelheiten zur Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch der Software auf der CD.



weiter vorne im Handbuch:



Ich bräuchte dann noch einen seriellen Anschluß oder Adapter am Laptop, oder

Karte im PC o.ä.



Es besteht dann noch die Möglichkeit das Protokoll auf USB-Auszugeben.Das ist allerdings ein Mini-USB Anschluss. Funktionert das mit einem Mini auf USB Adapter ?



Also zusammegefaßt:

Die App läßt sich nicht starten, weil die Registration nicht klappt. Kann man das mit der seriellen Schnittstelle machen ? Oder nur per USB das Protokoll auslesen ?

Hat jemand eine Idee ?

Grüße

Markus