bin da gerade drüber gestolpert, hatte ich vorher noch nichts von gehört.

Mein PC im 1.OG ist im Moment per PowerLAN verbunden, da liegt aber auch ein ungenutztes Koax-Kabel in der Wand.

Hat damit jemand Erfahrung, was ich genau benötige, wenn ich nur einen PC per LAN an meinen Router anschließen will? Filme streamen muß jetzt nicht sein ....