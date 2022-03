Brauche Hilfestellung beim Verkabeln eines Neubaus mit Galsfaseranschluss

Hi Leute,

ich will in einem Neubau wo Glasfaseranschluss von Telekom reinkommt ins Haus Netzwerk verlegen. Da ich mich mit Glasfaser nicht auskenne, wollte ich mal fragen ob jemand mir es erklären kann oder ein Bild hier rein stellen kann wie man am besten in jedes Zimmer alles verlegen soll und welche Hardware und Kabel ich dazu am besten nutzen kann?

Der Router soll im Wohnzimmer stehen neben dem Telefon. Von da habe ich normalerweise 2 Cat7 Kabel zum Anschlussraum verlegt wo alle Anschlüsse von der Straße rein kommen und wo die Switch und Patchpanel sind und dann von jedem Zimmer wo Lan sein sollte, immer 1 oder 2 Kabel Cat7 zum Patchpanel im Anschlussraum gezogen. Soll ich dazu genauso ein Glasfaserkabel verlegen oder wie funktioniert es mit Glasfaser überhaupt. Kommt es nur rein ins Haus bis zum Router und von da dann über normales Cat7 Kabel dann verteilen? Und wenn das so ist, dann muss ich bis zum Router dieses Glasfaserkabel ziehen der im Wohnzimmer stehen soll? Ein Kabel oder 2 der zurück zum Anschlussraum geht?

Gruß

Alex