„Zugriff auf Switch-Konfiguration - Kabel?“

Ich habe hier einen HP 2530-8Port-Switch, der POE+ kann. Wir haben davon mehrere im Schulhaus. Nun haben wir neue Extreme Access Points bekommen, welche POE+ brauchen. Bei 2 von etwa 18 gleichen Switches zeigen die APs genügend Strom an, also korrekte POE+-Verbindung. Bei allen anderen blinkt der AP, was bedeutet, dass er nur mit POE läuft. Aber die Switches sind alle dieselben. Nun möchte ich die Konfiguration anschauen, mache das aber zum ersten Mal. Kabel haben wir keine mehr, die Switches sind schon alt. Gibt es ein Kabel, das ich verwenden kann, um direkt auf USB am Laptop zu gehen vom Console-Anschluss? Also ein RJ45-zu-USB Kabel? Geht das bei allen Switches universell oder muss man was speziell beachten?

Thomas