„Wlan für unterwegs“

Da brauch ich mal Hilfe, unübersehbar ist dei Flut von Geräten, die Wlan unterwegs mit einer Simcard bereitstellen.

Was macht Sinn, LTE, 3G 4G 5G ? Das Gerät muss folgendes können: unterwegs Wlan bereitstellen, z.B. Bahn, Auto im Akkubetrieb, aber auch Netzteilbetrieb in Hotel oder Ferienwohnung usw., dort wo kein freies Wlan verfügbar ist. Welches Netz ist empfehlenswert, vorallem in der "Pampa". Gibt es solche Geräte auch mit Antenne, oder gar externen Antennenanschluss?

Mir fehlt einach die Übersicht und freu mich auf gute Tips. Manche Smartphones bieten HotSpots, sind aber aufgrund mangelhafter Verbindungsqualität nur in Städten verwendbar.