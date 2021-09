Hallo Gemeinde,

derzeit beschäftigt mich das Thema VPN wegen Geoblocking.

Leider bin ich wegen meiner Augenprobleme nicht in der Lage, dise Thematik nicht zu lesen.

Ich weiß, dass man so etwas in der FV 7490 einrichten kan oder auch im Browser FF.

Für den Browser habe ich etwas gefunden, das heißt hide.me (kostenlos). Ob es das Optimale ist, weiß ich nicht.

Ich bräuchte eine Dummy-Erklärung, wie ich ein VPN einrichten und nutzen kann.

Für jeden Input wäre ich dankbar.