USB-Speicher an FB 7490 freigeben für TV im Heimnetzwerk

Ich benötige mal Eure Hilfe, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr……..

Ich habe über einen Hub an der FB zwei Platten angeschlossen, die im Heimnetz verfügbar sein sollen. Das sind sie auch auf den Rechnern, Tablets und Smartphones.

Diese Platten sollen aber auch am TV verfügbar sein, uns da beginnt das Problem. Eine Platte ist verfügbar, zeigt mir aber nicht alles an. Musikvideos will sie mir nicht zeigen, Fotos und Musik funktionieren.

Nun musste ich aufgrund einer defekten Platte die andere tauschen, auf der sich nur Videos befanden (keine Musikvideos).

Und ja, sie läuft hervorragend auf „allen“ Geräten, nur nicht am TV. Die vorherige, jetzt defekte machte das aber.

Melde ich nun nur diese Platte über den Medienserver der FB an, bekomme ich bei dem Versuch die andere aufzurufen die Meldung: Keine Freigabe o.ä.

Also vermute ich, dass es sich um ein Problem mit der Freigabe handelt.

Was oder wie muss ich etwas ändern, ich weiß nicht mehr weiter.

Der neue TV ist ein: LG OLED55BX9LB

Die neue Platte ist diese:

https://www.amazon.de/gp/product/B07B4CJ4KS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1