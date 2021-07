„Netzverbindung AUS/ AN /AUS/AN“

Mini PC ist noch nicht so lang am Start, bisher lief er mit W10 aber ganz brav.

Dann fing es an.

Netz wech. Ok, kann mal passieren.

Problembehandlung, ok, läuft. Bis die dann fertig gerödelt hat, ist oft die Verbindung eh wieder da. Für eine gewisse Zeit hielt das..

Ich konnte damit keine konkrete Stelle ausfindig machen, es ist immer was anderes. Neustart der Fritzbox bringt nix.

Inzwischen kappt die Verbindung (Fritzbox) alle paar Minuten, aber ist dann auch wieder verbunden. Währenddessen ist das Telefon immer am W-Lan dran und freut sich emsiger Verbundenheit. In der Netzwerk und Interneteinstellung sehe ich manchmal aber auch kein W-Lan - meistens ist aber die Verbindung vom W-Lan nach draußen gekappt.

An aus an aus an aus ans aus... jetz krig ich langsam die Masern.

Die Fritzbox läuft ja schon Jahre ohne Zicken, es ist was mit dem Rechner. Irgendeine Treibergeschichte aufgrund billiger Komponenten...?

Da bin ich ratlos - diesen an aus Tick kannte ich bisher nicht..

Wollte W-Lan Profil löschen, hab es aber nicht hingekriegt

EDIT: Gerade hab ich´s in Echtzeit gesehen:

In den Einstellungen war das W-Lan- Symbol weg, und dann tauchte es wieder auf -