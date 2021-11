„Keine Telefonie mit AVM Fritzbox 7590 mit Gelsen-Net / Versatel“

Keine Rufnummern aktiv

Also dann...

https://www.gelsen-net.de/Hilfe-und-Support/FAQ/Geraete-0207155054.html



Die Verwendung der "GELSEN-NET Erstanmeldung" am kundeneigenen Endgerät funktioniert dagegen nicht.



Bitte verwenden Sie hierfür die in der Auftragsbestätigung angegebenen accountbezogenen Angaben für die Dienste Internet und Telefonie sowie die anschlussspezifischen Parameter.

Frage: Hast Du diese Daten bekommen und entsprechend eingetragen?

Frage: Hast Du mal in Deinem Kundenportal nach diesen Daten gesucht?

Ansonsten hilft vielleicht noch:



https://www.new.de/fileadmin/user_upload/new.de/Dokumente/Glasfaser/2016-10-13_Glasfaser_Anleitung_Fritzbox_7490.pdf



https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/32_Internetrufnummern-in-FRITZ-Box-einrichten/