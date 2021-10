Keine Ahnung, was da los ist...

Moinsen,

habe da mal 'ne komische Sache: 3TB-USB-HDD hängt an einer 7560er Fritzbox als NAS. Funzte jahrelang einwandfrei und auch schnell genug, um Filmchen auf dem TV zu sehen. Vor einiger Zeit habe ich dann eine Synology DS-107 mit ins Netzwerk gehängt wegen der ganzen Musik, die ich da drauf habe. Zugriff auf beide NAS gegeben von allen Rechnern im Haushalt (den ich jetzt alleine mit zwei alten Katzendamen) bewohne...Hallo Globetrotter...Was da sind ein Ocean-Digital-Receiver, ein Smart-TV von LG, ein AV-Receiver von Onkyo, ein No-Name-Digital-Netzwerk-Irgendwas von Keine-Ahnung in der Küche, zwei Linux-Mint-19-Laptops, ein HP-Linux-Mint-20-Lappi und sogar noch ein alter Win7-Fujitsu, der aber nur meine Lautsprecher vermessen und berechnen soll. Dann wollte ich vorgestern von meinem Arbeitsrechner (Mint-20) das Home-Verzeichnis auf das Fritz-Nas sichern... kein Zugriff. Server/Freigabe-Liste konnte nicht geladen werden. Häh? Dazu auch kein Zugriff auf die Diskstation. Nachgesehen, Diskstation aus, Netzteil defekt. Die hängt direkt an der Fritzbox, also Netzwerkkabel raus, immer noch kein Zugriff auf Fritz-Nas. USB-Platte im Menü abgekoppelt, an einen Rechner gehängt, alles gut. Wieder an die Fritzbox gebastelt, wird erkannnt, aber im Netzwerk nicht sichtbar, weder im WIndows, noch im Linux-System. Keine Panik, aber Verwirrung. Daten sind ja da. Also erstmal Netzteil repariert, tauben Kondensator zu finden ist ja kein Problem. Neues Netzteil wäre einfacher, aber nicht nachhaltig, vor allem nicht am Wochenende.

Jetzt kommts: Diskstation wieder hochgefahren... ist auch sichtbar im Netzwerk-Menü, Zugriff möglich, und dann ist da auch wieder das Fritz-Nas erreich- und auch zugreifbar.

Kann mir das jemand erklären? Ich bin zugegebenermaßen netzwerktechnisch nicht sooo der Fachmann, habe aber bisher alles zum Laufen gebracht. BFbf...

