„HP Elitebook kommt nicht mehr ins Internet“

ich habe ein HP Elitebook 8460p mit Windows 10 Pro. Bisher konnte ich mittels WLAN problemlos ins Internet, das ist jetzt plötzlich nicht mehr möglich. Beim Versuch die Internetverbindung wiederherzustellen erscheint die Meldung: WLAN ausgeschaltet und WLAN neu aktivieren. Weiter der Hinweis: Verwenden Sie den Schalter vorne am Computer bzw. an der Seite des Computers, oder verwenden Sie gegebenenfalls die Funktionstasten, um die Drahtlosfunktion zu aktivieren.

In der Systemsteuerung wird bei Netzwerkverbindungen mein Netzwerk angezeigt aber mit WLAN nicht verbunden und Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 ausgewiesen. Router ist die Fritz!Box 7490. Alle anderen Rechner und Laptops in meiner Familie haben Zugriff auf das Internet. Was kann machen um wieder ins Internet zu kommen?