Hallo hier

Ich habe einen TV OKI ohne wlan möchte ihn aber trotzdem mit meiner Fritzbox verbinden damit ich damit fernsehen kann. Unsere Schüssel fällt aus bei jedem Regen. Geht das überhaupt und wenn ja was brauche ich dazu an Technik? Am TV ist ein USB Anschluß vorhanden.

mfg