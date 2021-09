„Fritzbox 6591 Cable im Wlan mit 2 Wlan Funknetz Namen“

Hallo zusammen, hebe leider keine Antwort auf meine Frage hier gefunden. Ichhabe eine FB 6591 Cable im Wohnzimmer stehen und im Gästezimmer einen AVM Repeater 1160 als Mesh und oben im Schlafzimmer einen Repeater 1200 auch als Mesh installiert. Im Badezimmer oben ist ein Echo Dot installiert über Wlan. Mein Echo Dot ist manchmal ( alle 3-4 Tage) ausgefallen im Wlan Habe ihn dann wieder neu installiert und alles war ok. In den Ereignissen in der FB war aber nichts zu erkennen. Meine Frag ist jetzt kann es daran liegen das ich meine Ssid mit den gleichen Namen versehen habe.

Meine Alexas laufen beide über das 5 Ghz Netz. Handys und Tablet ebenfalls. Habe das 5 Ghz. fest auf Kanal 44 eingestellt weil ich sonst immer ,,Radar" Meldungen hatte.

Ob es Sinn macht weiß ich nicht, habe es gelesen.Wenn es Blödsinn ist kann ich es ja jederzeit wieder ändern.

Aber mit den Wlan Funknetz Namen liest man es so oder so. Was ist jetzt besser??

Bin offen für jeden guten Tip.

gruß roki19