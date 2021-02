Benötigt man nun einene o. zwei Verstärker, die man in jedem Zi. in die Steckdose steckt, oder schafft die FRITZ BOX die Distanz von max. 12Metern.



Das ist aus dem Stand schwer zu sagen. Wenn es sich um Leichtbauwände handelt und eher dünne, kann es sein, dass die FB das gut schafft. Wir haben einen Wohnungsgrundriss von etwa 10x10m und "bestrahlen" die ganze Wohnung aus einer Ecke ohne Repeater bei etwa 8m Distanz zwischen dem entferntesten Gerät und der Box.



Hast Du dagegen dicke Stahlbetonwände oder so, dann dürften die das Signal ordentlich dämpfen.



Am Ende gilt auch hier wieder Versuchen, ob und wie es funktioniert. Wenn Ihr die Box halbwegs zentral aufgestellt bekommt, dann sollte es m.E. ohne Repeater laufen oder maximal einer fällig sein. Falls das per Kabelschacht möglich ist, dann würde ich sogar lieber flache LAN-Kabel verlegen, weil das einfach die sicherere und vor allem einfachere Lösung ist.



Oder Du schaust Dir einmal dLAN über das Stromnetz an, aber wie gesagt sollte das m.E. nicht nötig sein.