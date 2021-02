„Ersatz für Repeater?“

Hallo,

ich muss zur Zeit von zu Hause aus arbeiten. Mein Chef hat mir dazu meinen Arbeitscomputer nach Hause geschafft. Problem ist, das ich den nicht im Wohnzimmer aufstellen kann und darf. Bin jetzt quasi in der Abstellkammer gelandet. Nun musste ich mir was überlegen wie ich bis dahin Internet "lege". Ein Kabel ist nicht möglich da es quer durch die Wohnung verläuft und somit eine Stolperfalle ist. Also habe ich nen Repeater (TP-Link TL-WA860RE) dazwischen gehangen und den Rechner per LAN-Kabel an den Repeater gehangen. Eigentlich funktioniert das auch.

Aber leider gerade bei Videokonferenzen oder Skype-Calls gibt es ein Problem mit extremen Hängern und Aussetzern. Der Ping schlägt durch und geht phasenweise auf 10k ms hoch. Unsere IT sagt das ein Repeater auch nicht funktioniert in der Beziehung... Liegt die IT richtig? Gibt es was anderes was ich tun könnte? Würde ein besserer Repeater helfen? Löcher bohren geht leider auch nicht.