PowerLine oder was gibts da noch???

Hallo!

Hatte kürzlich ein Notebook einer anderen Person, um ein BS zu installieren. Nach Installation von Win7 ging in meiner Wohnung (mit Kabel) das Internet. Nach der Rückgabe in der Wohnung der anderen Person ging es aber nicht.

Da kein Kabel drinsteckte, fragte ich, wo der Router steht, usw. usw. Die Frau erklärte mir aber, dass das Internet gehen müsse, wenn man nur das Stromkabel einstecken würde. Das kannte ich nicht. Sie erklärte mir, dass in ihrem Haus ein Elektriker das so eingerichtet habe und demonstrierte mir das auch mit einem anderen Notebook. Ok, ich kenne Fritzbox mit Kabel, natürlich auch WLAN, und ich selbst hatte mal zeitweise ein PowerLine-System. Dabei war allerdings im Raum auf der Steckdose ein Kästchen mit dem Sender aufgesteckt. Das gab es hier nicht! Nur Steckdose pur!

Ich habs dann im Obergeschoss, wo auch die Fritzbox steht, in einem Arbeitszimmer mit WLAN eingestellt. Aber die Besitzerin möchte das Gerät auch unten nutzen...

Kann mir jemand erklären, um welche Art System es hier gehen könnte? Und auch, warum das frisch installierte Win7, dessen Voreinstellungen bei mir zuhause sofort problemlos liefen (mit Kabel), dort nicht lief? Und vielleicht auch, was ich machen kann? Danke!

Alibaba