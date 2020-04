Offenes Wlan in meiner Wlan Übersicht als Ursache für Störungen

Seit einigen Tagen hatte ich immer wieder kurze Unterbrechungen meines Wlan. Da sist beim Musik hören ärgerlich. Die Ursache war: In meine Wlan-Übersicht tauchte ein Wlan "Wohnzimmer.b" auf das in den "Netzwerkdetails" auf meinem Redmi 4A auf "automatisch anmelden" gesetzt war. Weil es mit voller Bandbreite erschien hat es offenbar meine Bandbreite so weit reduziert dass es zu Aussetzern kam. Aus der Netzwerkliste habe ich "Wohnzimmer.b" gelöscht.

Beim Klick auf "Wohnzimmer.b" wurde ich sofort verbunden mit dem Hinweis "kein Internet Zugang". Bei der weiteren Suche habe ich nur die MAC Adresse bekommen, die aber keinen OUI Registrierungs Eintrag hat.

Ich möchte den Besitzer über sein offenes Wlan informieren. Weiß jemand wie man an die Daten kommt?