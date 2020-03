„Netzwerk immer noch langsam nach Update der Hardware“

Hallo,

In unserer Wohnung habe ich in den vergangenen Tagen unsere alte LAN Installation

von ca 2003 nun durch aktuelle Hardware (Kabel, Netzwerkdosen) ersetzt.

Es gab bei der Übertragung von Videodateien auf eine andere am LAN angeschlossene

TVBox mit Android (mit 1 GBit/s laut fritz.box) immer wieder

Probleme und Aussetzer - ich denke mal aufgrund der langsamen Geschwindigkeit.



Vorher war der Datendurchsatz beim Kopieren von dem PC auf die am Router angeschlossene Festplatte (im Windows Explorer) bei ca 6-7 Mbit/s.

Nun nach der Aufrüstung ist die Geschwindigkeit leider nur minimal schneller

(wenn überhaupt) geworden.Auch sind die Aussetzer leider immer noch vorhanden.

--------------

Als Netzwerk Router hab ich eine Fritz.Box 7490 mit akuteller Firmware in Einsatz.

An dieser Fritzbox hängt eine externe USB 3.0 Festplatte von Intenso mit 4 TB.

Diese Festplatte wird innerhalb der Fritzbox auch als : Anschluss : USB 3.0 angezeigt.

Diese Festplatte wird entsprechend im Power Mode : 1 GBit/s betrieben.

Auch habe ich die Adaptereinstellungen des Windows PC's auf 1 GB/s abgeändert und auch dies wird in der Fritzbox als : LAN 1 mit 1 Gbit/s so angezeigt.



Ich habe jetzt mal mit iperf (fritz.box entsprechend konfiguriert) getestet:



D:\iperf -c 192.168.178.1 -p 4711

------------------------------------------------------------

[ 3] local 192.168.178.63 port 53828 connected with 192.168.178.1 port 4711

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0-10.0 sec 200 MBytes 168 Mbits/sec



D:\iperf-2.0.9-win64\iperf-2.0.9-win64>iperf -c 192.168.178.1 -w 512k -l 512k -p 4711

------------------------------------------------------------

[ 3] local 192.168.178.63 port 53835 connected with 192.168.178.1 port 4711

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0-10.0 sec 194 MBytes 163 Mbits/sec



Sind diese Daten so okay ? Mir scheinen diese immer noch zu langsam zu sein.

läßt sich ggf. an den entsprechenden Rahmngrößen in der Adapterkonfiguration unter Windows gezielt etwas ändern ?

Was kann sonst noch die Ursache der langsamen Geschwindigkeit sein ? Ist evtl. Windows selbst die Ursache ?

------------------------------

Danke für eure Hilfe,

trigger