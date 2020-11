Wer einen Fritz-Repeater in die Fritzbox einbinden will, muss das zwingend über die WPS-Taste am Router machen, sonst ist er nicht in Mesh eingebunden.

Erst dann erscheint das Mesh-Symbol vom Repeater in der Fritzbox und im Repeater!

Bindet man den Repeater am PC (Box-Oberfläche) über die Fritzbox ein, erscheint das Meshsymbol vom Repeater nicht...

Gruß