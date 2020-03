Laptop*) verbindet sich nicht mit dem Access Point

Keine Fehlermeldung, es scheitert einfach. Es ist am Ende so, als habe man nie auf "Verbinden" geklickt. Das WLAN-Modul erkennt die in der Nähe befindlichen Funknetzwerke, auch mein eigenes.

Ich klicke es an und wähle "Verbinden", so wie es sonst immer funktioniert.

Ich werde nach dem Netzwerkschlüssel gefragt, den ich per Copy´n´Paste eingebe. Auf „Verbinden" erscheint „Drahtlosnetzwerkverbindung : Warten Sie, während eine Verbindung mit dem Netzwerk "XYZ" hergestellt wird. Warten auf das Netzwerk... "



Normalerweise verschwindet dieses Fenster recht schnell und die Verbindung ist hergestellt, jedoch bleibt es hier ca. eine Minute stehen, dann verschwindet es wieder, ohne irgendeinen Hinweis, eine Meldung o.ä.

Die Verbindung ist nicht hergestellt. Wiederholtes auf "Verbinden" klicken bringt wieder nichts.



Ich finde dies sehr merkwürdig, kann nicht nachvollziehen, was da in Windows (XPsp3) schief läuft. Es wurde alles richtig erkannt: WPA-PSK/TKIP, SSID usw.

Das Modul/Netzwerkkarte (Intel® PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter) hab ich mit einem anderen ersetzt – ist als kein Hardware-Problem.

Im Netz habe ich eine einzige Schilderung gefunden, die genau meinem Problem entspricht: https://administrator.de/forum/drahtlosnetzwerkverbindung-warten-netzwerk-gescheitert-94231.html

Die üblichen Tipps und Ratschläge habe ich erfolglos durch. Darf ich trotzdem auf einen zielführenden Hinweis hoffen und mich i.v. bedanken? hvoag

*) Fuji Siemens Lifebook S6120, Win XPsp3,