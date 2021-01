Als Anschlussinhaber hast du immer die Mütze auf, egal was man selbst, oder Mitbenutzer anstellen. Klar kann man da einen gewissen Aufwand (Captive Portal etc.) betreiben, wie @andy11 schon beschrieben hat. Wenn doch was passiert, wirst *du* haftbar gemacht. Dann ist es schwierig bis unmöglich, da das Gegenteil juristisch sicher zu beweisen, das man das nicht selbst verzapft hat.

Daher würde was in Richtung freifunk machen, wenn die Möglichkeit bestehen würde.

https://freifunk.net/

Alles nicht so einfach.

Grüße ff