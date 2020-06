„Fritzbox Anrufweiterleitung per Internet geht das?“

Hallo Leute,

diesmal versuche ich alles genau zu beschreiben, damit keine Fragen offen bleiben, wie bei dem SD-Karten Thread.

Also:

Ich habe eine Fritzbox 7590 die ist an einem Telekom VDSL Anschluß dran mit 100Mbit und natürlich Festnetztelefonnummern. Bisher hatte ich auch einen Mobilfunkvertrag direkt bei der Telekom. Dadurch waren alle Gespräche die ich mit Mobilfunknummern bzw. deren Besitzer führte, kostenlos bzw. zum gleichen Tarif wie mein Mobilfunktarif bei der Telekom. Da ich oft unterwegs bin habe ich meine Festnetznummern alle per Telekom Voicmail App an mein Handy umgeleitet, hat ja nichts gekostet.

Nun läuft der Vertrag am Mittwoch , 01.07. aus und mir wurde klar, dass dadurch diese Weiterleitungsfunktion zukünftig kostenpflichtig wird.

Nun meine Frage:

Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit die Weiterleitung so einzurichten dass die Gespräche (ohen zusätzliche Gebühren) übers Internet zu meinem Handy laufen? Wenn ja, wäre ich für eine Anleitung sehr dankbar. Wenn nein, brauchst Du auch nix zu posten.

Und NEIN, ich meine nich WLAN Call innerhalb der WLAN Rechweite der Fritzbox.

Mal sehen was diesmal kommt.

VG Ralf