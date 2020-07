„Frage zur WLAN-Technik“

Weil wir viel unterwegs sind, haben wir am Hauseingang eine Überwachungskamera installiert. Diese Kamera ist in unser WLAN-Netz eingebunden und alles funktioniert mit einer Smartphone-App (CloudEdge) wunderbar. Dass ich auf die Kamera zugreifen kann, wenn ich selbst zuhause und in meinem WLAN bin, ist ja klar. Aber jetzt meine Frage:

Ich kann über die App selbst dann, wenn ich kilometerweit weg bin, über ein fremdes Netz bzw. über meine Mobildaten-Verbindung sehen, wer gerade an meiner Haustür ist. Natürlich ist ja genau das der Sinn der Sache - aber wieso ich via App von weit weg auf meine Kamera zugreifen kann, die außer mit meinem WLAN mit nichts verbunden ist, das übersteigt mein bescheidenes funktechnisches Wissen. Kann mir das jemand erklären?