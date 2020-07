„Fernsehempfang über konv. Antennenkabel an Router und Heimnetzwerk möglich?“

Hi @ all,

folgende Frage :

Ist es möglich, auch das normale 0815 Fernsehsignal über das konventionelle Koax Antennenkabel aus der TV Dose (Kein Kabel-TV!, also kein geschraubtes Kabel)) in einen Router zu leiten und dort übers WiFi Heimnetzwerk an einen Smart TV zu senden ?

Habe DSL Telekom Anschluß mit Speedport Router, kein Kabelfernsehen, keinen Satelliten Receiver oder dgl.

Wenn ja, welche Router gibt es ?

Die Cable Router von AVM sind mir bekannt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die geeignet sind, oder eben nur für Kabel-TV.

Diverse TV Streaming Apps sind mir bekannt. Ich sehe es aber nicht ein, dafür ca. 15 Öcken/Monat zu zahlen, das sind in 10 Jahren 1800 Euro.... zu teuer.

Danke für sachdienliche Hinweise ;-)