„Fax-Gerät mittels eines USB-Faxmodems als Drucker nutzbar?“

Hallo Gemeinde,

ist es möglich, ein Fax-Gerät mittels eines USB-Faxmodems als Drucker zu missbrauchen?

Hintergrund: Ich bin gerade sehr begeistert von der Thermodirektechnik. Die scheint in den 80er- und 90er-Jahren recht populär gewesen zu sein. Aktuelle Thermodirektdrucker kosten offenbar um die 300 EUR. Da es mir im konkreten Anwendungsbereich nicht auf die Qualität und Langlebigkeit des Ausdrucks ankommt, habe ich mir für 10 EUR ein gebrauchtes Thermodirekt-Faxgerät aus 1997 gekauft, was auch wunderbar funktioniert.

Kann ich dieses über ein USB-Faxmodem direkt mit dem PC verbinden und so PDFs ausdrucken? Welche Rufnummer müsste man dann wählen, bzw. was müsste am Fax eingestellt werden, damit das funktioniert?

Bin gespannt auf Eure Antworten. Einen schönen Abend und

Gruß

Chris