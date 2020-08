„Eigene alte FB anderswo als Ersatz einrichten“

Hallo!

Einem Kumpel ist der Router verreckt und ich will ihm eine meiner alten Fritzboxen überlassen. Er hat aber einen TKom-Vertrag mit einem Speedport-Gerät, wohl etliche Jahre alt. Naja, und ich bin schon lange bei 1&1 und meine FBs waren dementsprechend eingerichtet. Entweder ne 7270 oder ne 7362 SL wird er dann kriegen.

Ich würde gerne wissen, ob und was ich da beachten muss? Spielt da Branding ne Rolle oder was ist mit dem damaligen PW bzw. den Daten drauf. Sicherheit und so ist hier egal, haben sowieso die gleichen Bekannten.

Hauptsache eine der beiden FBs läuft dann bei ihm, möglichst die 7362 wgn. dem schnelleren WLAN. Sonst zicken seine Kinder...

Grüsse

Alibaba