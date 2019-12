Wlan sporadisch einseitig völlig ausgelastet

Hallo,

vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem: Aktuell Telekom DSL 50.000 und eine Fritzbox 7390. Ich nutze einen PC per Kabel am Router, der Rest läuft über Wlan. Darunter Laptop, Alexa, Smart-TV, 2 Smartphones, 1 Wlan Steckdose und sporadisch noch ein laptop und ein Tablet und ein AMV Repeater.

Aktuell ist es so, dass vor allem gegen Abend das WLan plötzlich auf 0 herunterfährt, manchmal bricht auch die Verbindung ab. Ich bemerke das zumeist, wenn der Smart-TV den Stream anhält und Alexa ihre Verbindung velriert, bzw. nicht mehr antwortet. Oft antwortet sie gar nicht, (keine rote Ringmeldung "Netz weg") und ein Blick in die Fritzbox zeigt mir dann, dass das DSL noch läuft (am PC per Kabel funktioniert alles!) doch das WLan ist auf 100%. TV und Alexa haben eine Datenrate von 0/1 o.ä. während Smartphones oder Notebook plötzlich auf 60/70 o.ä. stehen. Ein "Kanalwechsel" bringt meistens kurz Abhilfe, doch oft tritt das Phänomen dann nach 1,2 Minuten erneut auf, nur um dann nach einigen Minuten komplett zu verschwinden. Reset vom Router bringt hier meistens ebenfalls nur "kurz Abhilfe" bis sich das Problem "von selbst" löst.

Ein Anruf bei der Telekom und mehrere Leitungsprüfungen haben auf deren Seite nichts erbracht. Die Firmware der Fritzbox und auch Repeater sind aktuell, ich nutze auch nur das 2.4 GHz Netz, das 5er ist deaktiviert.

Eine "Theorie" eines Außendienstmitarbeiters, der uns die 100 MB Leitung andrehen wollte, (was wir machen, wenn es denn geht und die Telekom das Angebot nicht "verschwinden" lassen würde, (Der Onlinetest zeigt die 100 mb leitung als nicht verfügbar an und erst 3 Nachfragen haben erbracht, dass die Ausbauplanung wohl verzögert ist und ich noch einige Monate warten muss) lautet wie folgend:

"Ihre Nachbarn haben schon auf 100 MB aufgerüstet, sie aber noch nicht und der Platz im Verteiler ist begrenzt, wenn so viele 100 MB haben und sie nur 50, könnten die Abbrüche daher kommen. Rüsten Sie besser auf oder gewöhnen sie sich an die Abbrüche!"

So oder so, die beständigen Abbrüche im Smart-TV nerven. Ich habe schon die Geräte neu hinzugefügt, alles neugestartet, die Einstellungen überprüft, etc. Aktuell habe ich die Kanalwahl manuell auf 36 gestellt und den Haken aus "Geräte dürfen untereinander kommunizieren" weggemacht.

Hat jemand noch eine Idee?

lg & danke