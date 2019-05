„WLAN bei 1&1 Home Center funktioniert nicht“

Hallo,

hab das mit dem Funkkanal gemacht - keine Änderungen.

Firmware-Update klappt nicht.

Kann das Gerät auch per Lan-Kabel betreiben. Allerdings brauche ich das Kabel für meinen Mini-PC, der mit meinem TV-Gerät verbunden ist und muss es jedesmal, wenn ich das Audio Center benutzen will, umstecken, was eher umständlich ist.

Wenn niemand einen weiterführenden Rat hat, landet das Audio Center wieder im Karton. Das Gerät habe ich geschenkt bekommen. Falls mich die Lust übermannt, unbedingt Internetradio zu hören, kann ich das auch z. B. über meinen Mini-PC.

Aber ich warte mal ab, vielleicht hat doch noch jemand einen Tipp auf Lager.

Gruß, Karl

PS: Eine Frage hab ich noch: Es gibt eine Scala (2,4-GHz-Band), in der von der FRITZ!Box empfangene Signale angezeigt werden - es herrscht dort reichlich Verkehr. Ist das normal?