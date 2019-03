„Wieso blinkt meine Fritzbox dauernd?“

Mein Netzwerk läuft über eine Fritzbox 7362 SL als Basis, die baulich bedingt am DSL-Anschluss im Keller hängt. Angeschlossen sind u.a. 6 DECT-FritzFons. Weil ein Telefon im Obergeschoss schon mal knackte (schlechte Verbindung), habe ich eine Fritzbox 7270v3 als Repeater eingerichtet. Diese Box kann nicht nur das WLAN, sondern auch DECT repeaten bzw. verstärken. Alles funktioniert seit Monaten einwandfrei - WLAN sowieso, das Telefon im Obergeschoss zeigt mir brav an, dass es ein (volles) Signal vom Repeater bekommt und knackt auch nicht mehr, und in der Systemdiagnose beider Boxen erscheinen nur grüne Häkchen. Allerdings blinkt die Info-LED am Repeater (= 7270v3) trotz offenkundig einwandfreier Funktion sowohl der Basis als auch des Repeaters permanent.

Hat jemand 'ne Idee, woran das liegen könnte? Ich habe schon überlegt, die LED einfach zu überkleben, weil: die Blinkerei nervt.