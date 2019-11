„TP-Link Repeater kaputt?“

In letzter Zeit hat meine Frau ein Problem mit ihrem W-LAN-Empang. Die Frage ist jetzt: Ist es der Router oder der TP-Link-Repeater.

Ohne den Repeater hat sie keinen Empfang.

Das ist der Repeater und die Anleitung, die ich genau befolge.

https://www.giga.de/unternehmen/tp-link/tipps/tp-link-wlan-repeater-richtig-einrichten/

Das "Lustige": I.d.R. hat es in der Vergangenheit gelangt, die W-LAN Verbindung am Router zu beenden und neu zu starten.

Allerdings ist es manchmal nötig gewesen, beim Neuverbinden in einer Steckdose am Router (nach Zurücksetzen des Repeaters nach dem Drücken der WPS-Taste am Router die WPS-Taste am Repeater permanent gedrückt zu halten und dann hat er nach manchem Fehlversuch doch noch einen "stehenden" Ring von blauen LEDs gezeigt - das Signal, dass er mit dem Router gekoppelt ist. Dann konnte man ihn aus der Steckdose ziehen und im Hausflur wieder einstecken und man hatte in Ihrem Zimmer und im Wohnzimmer eine W-LAN-Verbindung.

Heute war nichts zu machen. Der Repeater hat keinen kompletten LED-Ring gezeigt; die letzte LED am Ring war ständig am Blinken. Beim Umstecken in den Flur hat er alle Informationen verloren.

Noch lustiger:

Ich kann den Repeater mit der unvollständigen Verbindungsspeicherung jetzt einfach in meinem Arbeitszimmer in der Steckdose in der Nähe von Router belassen und meine Frau hat dann eine W-LAN-Verbindung in ihrem Zimmer! - Auch im Wohnzimmer im Erdgeschoß funzt der Fire-TV-Stick!

Ich gehe daher davon aus, dass die Speicherzelle im Repeater defekt ist, denn wenn ich ihn aus der Steckdose ziehe, um ihn umzustöpseln, sind alle Verbindungsinfos futsch und es ist nix mit W-LAN im AZ meiner Frau und dem TV-Stick im Wohnzimmer.

Ich gehe daher davon aus, dass der Repeater ne Macke hat und nicht mein Router....??