„starker Übertragungsverlust bei Fritz Box 7490 und LAN Kabel“

Wenn ich die Diagnose auf der Fritz Box Oberfläche starte, kommen dort ca. 32.000 mbit/s heraus

Das ist eher ein theoretischer Wert was die Leitung zur Vermittlungsstelle hergeben kann.





Und meistens kommen auf dem Fernseher nur etwa 22.000 mbit/s an

Speedtests am Laptop ergeben auch immer so 22.000 bis 23.000 mbit/s

Das ist dann die Datenrate die du effektiv erreichst.

Evtl. hast du noch ein anderes Gerät am Netz was Bandbreite verbraucht?

Anderer Fernseher mit IPTV?



Du kanst versuchen im Menü der FritzBox unter Internet --> DSL--Informationen --> Reiter Störsicherheit alles auf maximale Performance zu setzen. Evtl. holst du noch etwas aus der Leitung raus. Viel wird es allerdings nicht sein.

Kannst mal versuchen mal bei 1&1 nachzufragen ob die noch was ändern können.

Die werden halt vermutlich auch sagen dass die Leitung nicht mehr hergibt.

Das ist dann das bekannte "bis zu" Werbeversprechen.