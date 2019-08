Hallo,

seit Okt. 2015 habe ich eine FritzBox 7490 als Router u. Telefonanlage in Betrieb. Vor kurzem wurde mein Festnetzanschluss auf IP-Betrieb umgestellt. So kann ich nur telefonieren, wenn die FB funktioniert; deshalb hätte ich gern einen 2. Router als Reserve. Was ist besser, dafür eine 2. FB 7490 (oder ein einfacheres Produkt) bereithalten oder aber eine neuere höherwertige FB einbauen?

Bitte um Eure Meinung