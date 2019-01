„Relativ dünnes, flexibles Patchkabel mit gut bedienbarem Stecker“

Hallo

In der Schule haben wir einen Gerätepark mit Notebooks. Diese sollen immer oder möglichst oft am LAN hängen, damit man allfällige Updates per Remote machen kann.

Nun ist es so, dass die Kinder diese Geräte selber holen. Leider gibt es bei einigen Patchkabeln Schwierigkeiten beim Ausstecken. Man muss stark drücken oder rütteln (auch mit Gefühl). Andere LAN-Kabel mit anderen Steckern sind da besser, teilweise gehen die dann aber schneller kaputt, irgendetwas bricht ab etc.

Hat mir jemand einen guten Tipp für ein wertiges Cat6 Patchkabel, das relativ dünn und flexibel ist (keine Flachkabel) und einen wirklich gut bedienbaren Stecker hat?

Besten Dank und Grüsse

Thomas