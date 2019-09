„Manche LAN Anschlüsse funktionieren nicht an der Switch im Gastzugang“

Hallo, habe für die Fritz Box 7490 für den Gastzugang meines Sohnes auf Anraten ein Switch-Kästchen mit mehreren LAN-Anschlüssen gekauft.

Nun hat mein Sohn am ersten Lan-Eingang des Switch-Kästchens das Lan-Kabel, welches zum Router an Lan-4 geht, angeschlossen. An den zweiten Lan-Anschluss hat er seinen PC angeschlossen, und an den dritten seine Nintendo-Switch Konsole.

Der PC hat Internetzugang, aber die Switch-Konsole nicht, obwohl beide per Kindersicherung freigeschaltet sind. Es kommt folgendes Fenster bei der Konsole: