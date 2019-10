„Internet über eigenes Netzwerk, beides WLAN“

Zur Ergänzung:

Ich bin mit meinen beiden Ganoven auf Kur, also Gast. Man bekommt nur einen (passwortgeschützten) WLAN Zugang. Diesen will ich dann in einem eigenen WLAN bereitstellen damit auch meine Herren mit ihrem Handy ins Netz kommen und ggf. auch mein Drucker.

LTE und UMTS stehen ja im Hochtechnologieland Deutschland angeblich überall flächendeckend zur Verfügung nur halt im Zielgebiet nicht.... ;-(

Das letzte Mal habe ich es über meinen Laptop gelöst, über einen USB-Stick empfangen und über das interne WLAN weiterverteilt. Den will ich aber nicht ständig laufen lassen. Also brauche ich eine Lösung mit der ich mich ins bereitgestellte WLAN einloggen kann und dann ein eigenes WLAN bereitstellt, am liebsten in einem Gerät. Aber auch 2 Geräte welche miteinander verbunden werden (ggf. mit Crossover LAN-Kabel oder über eine WAN Buchse) wären kein Problem. Und WLAN vor Ort sowie alle Endgeräte sind im 2,4 GHz Netz.

Meine AVM 7490 würde ich schon gerne zu Hause lassen...