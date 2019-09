Hilfe ! Heimnetz ist plötzlich verstellt

Hallo !

Plötzlich funktionierte mein Scanner nicht /Code 5 157 69). Ich wollte mittels IJ Scan Utility an meinem Canon MX495 was scannen und bekam obigen Code. Kabelverbindung war ok und Google teilte mit, dass es sich hierbei meist um blockierten Zugang durch Heimnetz oder Virenscanner handeln sollte. Also Systemsteuerung geöffnet und geschaut. Dort erfuhr ich, dass der Defender deaktiviert sei, und das Heimnetz nunmehr Heimnetz 2 heisst, und dass priv. Heimnetz deaktiviert wäre, dafür aber Öffentliche Netze. Hab ich definitiv nicht so eingerichtet, zumindest nicht wissentlich.

Mögliche Ursache: Habe gestern eine "neue" Fritzbox (7490) eingerichtet. Telefon und Internet gehen ohne Probleme. Bisher nur nicht funktionierender Drucker/Scanner (Kombigerät) und Ungewissheit bzgl. der geänderten Einstellungen. Und der Defender lässt sich nicht neu aktivieren.

Kann jemand helfen, das Chaos wieder auf Normal-Privat-Anwender zurückzukriegen ? Fehlerdiagnose und Bereinigung haben nicht geholfen. Hab Win 7 64 Ult.

Alibaba

Durch Fehlerbehebung ist mittlerweilen wieder priv Heimnetzt aktiviert und Öff. Netzwerk deaktiviert. Sonst wie beschrieben.