„Fritzbox 7490 - Signalstörungen beseitigen“

Hallo nihat78,

in welcher Etage befindet sich die Fritz!Box 7490 und in welcher Etage befindet sich der Repeater 1750E.

Liegt das Zimmer mit der Fritz!Box 7490 und dem Repeater 1750E übereinander, oder versetzt zueinander.

Wenn versetzt, dann teste einmal mit dem Repeater auf der gleichen Etage, wie die Fritz!Box 7490.

Stecke den Repeater 1750E in ein Verlängerungsanschlußkabel, so daß du die Position des Repeater 1750E, in der gleichen Etage verändern kannst, in der anderen Etage prüfen, wann der WLAN Empfang, z.B. am Notebook am besten ist und stecke hier den Repeater 1750E, in eine Steckdose, danach nochmals testen, wenn die Verbindung zwischen Fritz!Box 7490 und Repeater 1750E, wieder hergestellt wurde.

Der Bereich unter und über der Fritz!Box 7490, ist dann über die Fritz!Box 7490 verbunden und der restliche Bereich, über den Repeater 1750E, so habe ich den optimalen Empfang bei mir erreicht, trotz Betondecken, von der 2. Etage bis in den Keller, der Repeater 1750E befindet sich im Flur, in der gleichen Etage wie die Fritz!Box 7490.

Einfach für den Repeater 1750E und Hilfe eines Smartphone, oder Notebook, die optimale Position suchen.