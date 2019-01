„Fritzbox 7490 - gespeicherte Namen werden im Telefon nicht angezeigt“

Hallo, ich habe seit kurzem ein unerklärliches Phänomen: Ein per Fon1-Buchse an eine Fritzbox 7490 angeschlossenes Telefon Gigaset A400 zeigt die in der Fritzbox eingespeicherten Namen bei einem Anruf nicht mehr an. Vorher war dies über mehrere Jahre hinweg problemlos der Fall. Das Telefon steht zwei Stockwerke unter der Fritzbox. Bei einem Anruf erscheint im Display nur "externer Anruf". Die in der Fritzbox vergebenen Kurzwahlnummern (**701; **702 etc.) kann ich aber mit dem Telefon auf- bzw. anrufen, was ja bedeutet, dass das Telefon auf die Liste in der Box zugreifen kann. Auch die Telefonate selbst klappen ohne Probleme.

An der 7490 ist noch ein anderes Telefon (Telefunken; über die Fon2-Buchse) angeschlossen. Dieses zeigt die Namen korrekt an. Dieses Telefon steht im selben Stockwerk wie die Box.

Folgendes habe ich bereits unternommen:

- Box, PC und Basisstaion Telefon vom Strom getrennt

- Box auf aktuelle Firmware geprüft

- Akkus Mobilteil getauscht

- Fritzbox, Basisstation und Mobilteil resettet

- Telefonanschlüsse vertauscht

- Telefonnummern gelöscht und neu eingerichtet

- Hotlines von AVM und Gigaset kontaktiert (beide: von sowas haben wir noch nie gehört; keine Erklärung)

An einer anderen 7490 (in einer anderen Wohnung) habe ich dieselbe Kombination (7490 + A400). Dort gibt es keine Probleme, alle Namen werden wie seit Jahren gewohnt angezeigt. In dieser Wohnung sind die Geräte allerdings auf einer Ebene.

Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte oder woran es liegt?

Vielen Dank

kugelkolibri